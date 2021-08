Horizon Forbidden West uscirà su PC e avrà il multiplayer? Chiarimenti dal sito ufficiale

A stretto giro di posta dal lancio del nuovo spot sui giochi mozzafiato di PS4 e PS5, Sony dà spazio a Guerrilla Games per annunciare l'apertura del nuovo sito ufficiale della serie di Horizon, con degli importanti chiarimenti su Horizon Forbidden West.

Il nuovo portale, a detta di Guerrilla, ospiterà d'ora in avanti tutte le notizie che verranno condivise dalla sussidiaria olandese dei PlayStation Studios riguardo lo sviluppo di Forbidden West e le iniziative connesse alla serie, come focus sulle attività della community, cosplay ed eventi analoghi.

La parte centrale del sito fornisce un riepilogo delle informazioni condivise fino ad oggi da Guerrilla sul prossimo, attesissimo capitolo del viaggio intrapreso dalla guerriera Aloy, ma è l'ultima sezione con le risposte alle domande più frequenti degli appassionati a solleticare maggiormente la curiosità.

Nel Q&A, Guerrilla interviene per chiarire i dubbi degli utenti sul possibile approdo del sequel di Zero Dawn su PC precisando come "al momento non è in programma l'uscita di Horizon Forbidden West su altre piattaforme". Non meno interessante è poi la parentesi che gli autori europei decidono di aprire per comunicare che "no, Horizon Forbidden West è unicamente per giocatore singolo e non include una modalità multigiocatore".

In attesa di scoprire come si evolverà il nuovo portale dedicato all'avventura sci-fi di Aloy, vi ricordiamo che nel corso dell'Opening Night Live della Gamescom è stata annunciata la data d'uscita ufficiale di Horizon Forbidden West: il kolossal free roaming di Guerrilla arriverà su PS4 e PS5 il 18 febbraio 2022.