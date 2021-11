Horizon Forbidden West uscirà anche su PC o resterà esclusiva PS4 e PS5?

Horizon Forbidden West esce anche su PC? Al momento non è semplice dare una risposta a questa domanda dal momento che il nuovo gioco di Guerrilla Games è stato annunciato solamente per PS4 e PS5.

In una sessione di Q&A tenuta la scorsa estate, Guerrilla ha fatto sapere che attualmente Horizon Forbidden West è previsto solo per PS4 e PS5 e non ci sono piani per convertire il gioco su altre piattaforme, c'è da dire però che Sony sembra intenzionata a portare sempre più giochi su PC e dopo aver fatto uscire Horizon Zero Dawn su Windows ci sono comunque buone probabilità che anche il sequel possa arrivare su Personal Computer, magari qualche anno dopo il debutto su PS4 e PS5.

Horizon Forbidden West esce il 18 febbraio 2022 su console, nel primo trimestre del prossimo anno PlayStation Studios lancerà su PC God of War (2018) e Uncharted Legacy of Thieves Collection, raccolta che include le versioni rimasterizzate (disponibili anche su PS5) di Uncharted 4 Fine di un Ladro e Uncharted L'Eredità Perduta.

Un nuovo trailer di Horizon Forbidden West potrebbe essere trasmesso ai Game Awards ma sembra improbabile che Sony possa annunciare già adesso l'arrivo del gioco su PC, con le versioni console che devono ancora fare il loro debutto sul mercato.