Horizon Forbidden West uscirà su PC o resterà esclusiva PS5 e PS4?

Horizon Zero Dawn è stato pubblicato anche su PC a qualche anno di distanza rispetto alla versione per PlayStation 4. E per quanto riguarda il sequel? Horizon Forbidden West uscirà su PC o resterà esclusiva console PS4 e PS5?

Una domanda lecita ma che non trova purtroppo risposta dal momento che Guerrilla Games e PlayStation Studios non si sono mai pronunciati in merito per smentire i numerosi rumor che circolano a riguardo. L'ipotesi più probabile è che tra qualche anno Horizon Forbidden West possa effettivamente arrivare su Steam e Epic Games Store seguendo la linea già tracciata con Horizon Zero Dawn, Days Gone e God of War, solamente per citare alcuni giochi PlayStation Studios pubblicati su PC.



Ad oggi però non ci sono certezze e si tratta più di speranze e speculazioni della community, ribadiamo come i diretti interessati non abbiano mai annunciato, confermato o smentito una versione PC di Horizon Forbidden West.



Certo è che Sony Interactive Entertainment sembra guardare con sempre maggior interesse a questo mercato, come dimostra anche la prossima uscita di Uncharted L'Eredità dei Ladri, già uscito su PS5 e in arrivo su PC nei prossimi mesi. Sony non ha mai chiarito del tutto la sua strategia per il futuro ma l'apertura verso il mondo del gaming su Personal Computer è già una realtà per il colosso giapponese.