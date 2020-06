Horizon Forbidden West uscirà anche su PlayStation 4?

Dopo l'annuncio di Horizon Forbidden West per PlayStation 5 sono in molti a chiedersi se il nuovo gioco di Guerrilla Games arriverà anche su PS4, permettendo così di continuare l'avventura di Aloy anche a coloro che vogliono tenere la "vecchia" console ancora per qualche anno.

Purtroppo la risposta a questa domanda sembra essere negativa e al momento Horizon Forbidden West è previsto solo ed esclusivamente per PlayStation 5. Guerrilla e la stessa Sony sembrano guardare al futuro e allo stato attuale non c'è spazio per Horizon Forbidden West su PlayStation 4.

Horizon Forbidden West ha incantato la platea virtuale dello show PlayStation 5 presentandosi al pubblico con un primo trailer ad alto impatto, purtroppo non ci sono ulteriori dettagli in merito alle meccaniche di gameplay e alla trama, e anche la finestra di lancio è avvolta nel mistero. Il nuovo Horizon uscirà su PS5 presumibilmente nel 2021, nei prossimi mesi Sony e Guerrilla dovrebbero intensificare la comunicazione sul progetto, restiamo quindi in attesa di chiarimenti.

Forbidden West è il secondo episodio di una serie che è già destinata a diventare una trilogia, almeno questi sembrano essere i piani di Guerrilla rumoreggiati per il futuro di Horizon, non confermati però direttamente dagli sviluppatori e dal publisher.