Horizon Forbidden West uscirà anche su PlayStation 4 o solo su PS5?

Il 27 maggio, Guerrilla Games ha mostrato il gameplay di Horizon Forbidden West su PlayStation 5, proponendo una sequenza della durata di 14 minuti con protagonista Aloy contro le macchine ribelli.

Il gameplay è stato registrato su PlayStation 5 come specificato chiaramente dal team di sviluppo ma se non siete ancora passati alla nuova generazione state tranquilli perchè Guerrilla, Sony e PlayStation Studios hanno confermato che Horizon Forbidden West uscirà anche su PS4 e PS4 PRO. Al momento, come detto, lo studio ha mostrato solamente la versione per la console Sony di attuale generazione e non ci sono dettagli su come Horizon Forbidden West girerà su PlayStation 4, tuttavia il lancio su questa piattaforma è stato confermato dal publisher.



Al momento Horizon Forbidden West non ha una data di uscita, Guerrilla Games ha dichiarato che lo sviluppo procede bene ed è in linea con la tabella di marcia tuttavia informazioni come la data di lancio, edizioni disponibili e l'apertura dei preordini arriveranno più avanti, presumibilmente nel corso dell'estate durante uno dei prossimi State of Play. Il sequel dell'avventura di Aloy è atteso per il 2021 a meno di eventuali ritardi, per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla nostra anteprima di Horizon Forbidden West per PlayStation 5.