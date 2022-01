Horizon Forbidden West: la versione PS4 spunta online, attenzione agli spoiler

Come ormai ben saprete, purtroppo la pirateria ha colpito PS4 e sta permettendo ai dataminer di diffondere con grande facilità le informazioni sui prodotti in arrivo, tra i quali troviamo anche Elden Ring. Sembra però che nelle ultime ore qualcuno abbia messo le mani sull'edizione PlayStation 4 di Horizon Forbidden West.

In qualche modo che ancora non è noto al pubblico, la copia del gioco è finita in rete e i giocatori ne stanno approfittando per giocare in maniera illegale l'ultima avventura con protagonista la giovane Aloy. Come potete facilmente immaginare, la diffusione della copia del gioco sta portando alla pubblicazione di tantissimo materiale sui social, il quale potrebbe non solo rovinare l'esperienza dei giocatori svelando meccaniche di gameplay ancora sconosciute, ma anche anticipando importanti informazioni sulla storia.

In attesa di scoprire quale sarà la reazione di Sony ad un leak di tale portata, vi ricordiamo che la redazione di Everyeye è contro la pirateria e che manomettere la console non solo è illegale, ma potrebbe anche danneggiare l'hardware in maniera irreparabile. Vi invitiamo inoltre a visitare i social con una certa attenzione, poiché nei prossimi giorni sarà molto facile imbattersi in spoiler sull'esclusiva PlayStation.

Avete già letto i nuovi dettagli su abilità, companion e ricompense di Horizon Forbidden West?