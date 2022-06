Horizon Forbidden West di nuovo in vetta alle classifiche UK, scende Mario Strikers

Arrivano i nuovi dati di vendita relativi al mercato retail del Regno Unito, che vede alcuni cambiamenti al vertice. Il gradino più alto del podio viene infatti conquistato da Horizon Forbidden West, con il 95% delle copie vendute su PlayStation 5 nella settimana conclusasi lo scorso 18 giugno.

La grossa spinta di cui ha goduto la seconda avventura di Aloy è molto probabilmente collegata a nuovi stock di PS5 in UK, considerato anche il ritorno di Gran Turismo 7 nella Top 10, dopo che la scorsa settimana non era andato oltre la quattordicesima posizione. Mario Strikers Battle League Football scende invece al terzo posto, laddove invece LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker si mantiene ben saldo in seconda posizione anche per questa settimana. Di seguito ecco la Top 10 completa:

Horizon Forbidden West LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker Mario Strikers Battle League Football Nintendo Switch Sports Mario Kart 8 Deluxe Leggende Pokémon Arceus The Quarry Minecraft (Switch) Gran Turismo 7 FIFA 22

La classifica, come spesso accade, vede una corposa presenza di giochi Nintendo, mentre The Quarry già perde terreno dopo l'esordio in quarta posizione di sette giorni prima. Se comunque volete scoprirne di più, la nostra recensione di The Quarry vi illustrerà tutte le caratteristiche del nuovo horror narrativo di Supermassive Games.

Tornando invece al vincitore, Digital Foundry è entusiasta del nuovo update grafico di Horizon Forbidden West, che ha introdotto alcune significative migliorie all'opera firmata Guerrilla Games.