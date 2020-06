Horizon Forbidden West: Video Anteprima della nuova avventura di Aloy per PS5

Tra i momenti più alti dello show "The Future of Gaming" c'è senza dubbio stato l'annuncio di Horizon Forbidden West, avvenuto con un trailer davvero spettacolare. Cosa possiamo aspettarci dal nuovo lavoro di Guerrilla Games?

Rivedere Aloy ci ha scaldato il cuore, e dal filmato di presentazione siamo riusciti a cogliere alcune interessanti informazioni, dalle ambientazioni inedite fino ad arrivare alle minacce che metteranno a repentaglio la vita dei Nora e di tutte le altre tribù. Il mondo di Horizon, nonostante la sconfitta di ADE, non è ancora fuori pericolo: la terra sta morendo, gli animali agonizzano, gli ortaggi marciscono in pochi istanti. Qualcosa - o meglio qualcuno - sta scombussolando gli equilibri del mondo, e solo Aloy, che ancora nutre la speranza di riportare in vita GAIA, comprende cosa stia accadendo.

Su queste basi sembra essere costruita la narrativa di Horizon Forbidden West. Il filmato di annuncio ha già garantito un'incredibile varietà di ambientazioni, quindi ora resta da scoprire in che modo andrà ad evolversi il gameplay. Già il solo respiratore sottomarino apre le porte a numerose possibilità. Il nostro Gabriele Carollo si è interrogato sulla faccenda nella sua anteprima di Horizon Zero Dawn, dal quale abbiamo anche tratto la Video Anteprima allegata in cima a questa notizia, che vi consigliamo assolutamente di vedere.