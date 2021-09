Horizon Forbidden West, nuovo video in arrivo? Guerrilla stuzzica i fan

Il Game Director di Guerrilla Games, Mathijs de Jonge, ricorda l'imminente apertura dei preordini di Horizon Forbidden West per PS4 e PlayStation 5 condividendo un messaggio e una clip che suggeriscono l'arrivo di importanti sorprese per tutti gli appassionati dell'avventura sci-fi.

L'alto rappresentante della casa di sviluppo olandese legata ai PlayStation Studios decide infatti di manifestare tutto il suo entusiasmo per l'apertura delle prenotazioni di Horizon Forbidden West spiegando, con un post pubblicato sul suo profilo Twitter, di essere "davvero eccitato per quello che avverrà domani", per poi rimarcare il concetto con l'emote di una fiamma che sottintende, appunto, l'arrivo di novità esplosive per i fan.

Non è un caso, quindi, se alla vista del messaggio di de Jonge in molti stanno interpretando questo post come un'anticipazione per una nuova infornata di informazioni sul kolossal a mondo aperto con protagonista Aloy, condite magari da un video gameplay e, volendo essere oltremodo ottimisti, dall'annuncio della presenza di Horizon Forbidden West al rumoreggiato State of Play con Little Devil Inside.

Ad ogni modo, basterà attendere solo fino a domani 2 settembre, con l'apertura ufficiale dei preordini dell'esclusiva PlayStation, per scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Guerrilla. Nel frattempo, vi invitiamo a leggere il nostro speciale di Horizon Forbidden West tra grafica esplorazione e mondo di gioco.