Horizon Forbidden West: un video cosplay di Aloy perfetto nelle terre selvagge

Guerrilla Games è uno studio di sviluppo di videogiochi con sede ad Amsterdam, Paesi Bassi. Fondata nel 2000, l'azienda è stata nota in passato per il suo lavoro sulla saga di Killzone, uno dei titoli di punta di PlayStation nello scorso decennio. Ma sul finire degli anni '10 ha dato vita a un anuova splendida IP, quella di Horizon.

La saga di Horizon è ambientata in un mondo post-apocalittico in cui gli esseri umani convivono con creature robotiche giganti. Nel primo gioco, Aloy, una giovane cacciatrice, cerca di scoprire la verità sulla sua origine e sul mondo che la circonda. Horizon Forbidden West, il secondo gioco della serie, fa proseguire la storia della ragazza e promette di offrire un'avventura ancora più entusiasmante.

Horizon Forbidden West si svolge in una vasta area che si estende dalla California alla costa occidentale degli Stati Uniti. Aloy dovrà affrontare nuove minacce e incontrare nuovi personaggi, scoprendo ulteriori segreti sul mondo in cui vive. Aloy è la protagonista di Horizon, una cacciatrice abile e coraggiosa che cerca di scoprire la verità sul suo passato. Cresciuta come un'orfana nella tribù Nora, Aloy ha imparato a cacciare e a combattere per proteggere la sua gente. Nel corso del gioco, Aloy diventa sempre più consapevole delle proprie abilità e della propria forza, diventando un simbolo di speranza per gli umani rimasti nel mondo post-apocalittico.

Ovviamente i cosplay di Aloy sono tra i più popolari della serie Horizon se non quasi gli unici, ma in generale ultimamente l'eroina sta ottenendo molta spinta nel settore dei cosplay videoludici. E a confermare questa tendenza ci pensa Irina Meier, famosa cosplayer che ha ottenuto quasi 40.000 like su questo video cosplay di Aloy perfetto nelle terre selvagge. Il costume ha richiesto abilità e attenzione ai dettagli, dalla realizzazione dell'arco alla riproduzione dei tatuaggi di Aloy sul viso e sul braccio. Ma quando realizzato con cura e passione, ci si riesce, ed è ciò che ha fatto Irina Meier mostrando il risultato in questo video eccelso.

E chissà se la protagonista tornerà in un eventuale Horizon 3, dopo il mezzo flop di Horizon Forbidden West.