Horizon Forbidden West: il nuovo video fissa l'uscita su PC e mostra le funzioni inedite

Lo spettacolare Ovest Proibito di Horizon Forbidden West sta accoglierà presto anche tutti gli appassionati di action ruolistici su PC, o almeno è questa la promessa che Guerrilla Games e Nixxes Software fanno a tutti i patiti del genere con il nuovo video che svela la data d'uscita del porting del kolossal Sony.

La nuova versione dell'odissea post-apocalittica di Aloy include tutti i contenuti dell'edizione originaria e l'espansione Burning Shores, oltre a una ricca pletora di interventi e migliorie tra comparto grafico e funzionalità inedite.

Chi reindosserà su PC i panni della protagonista della serie sci-fi di Guerrilla potrà accedere alla risoluzione ultrawide, al supporto alla tecnologia Direct Storage, alle soluzioni di upscaling e upsampling 'intelligente' di NVIDIA DLSS 3, AMD FSR e Intel XeSS. Non mancheranno poi il supporto al feedback aptico e ai trigger adattivi del DualSense, come pure alle opzioni per customizzare liberamente gli input del mouse e della tastiera.

Come sottolineato da Sony nel nuovo trailer che campeggia a inizio articolo, la versione PC di Horizon Forbidden West Complete Edition sarà disponibile a partire dal 21 marzo su Steam ed Epic Games Store. Qualora ve lo foste perso, qui trovate un nostro approfondimento su cosa sta facendo Guerrilla Games dopo Horizon Forbidden West.