Horizon Forbidden West: al via i preordini della Colonna Sonora in edizione fisica

Con il mondo di Horizon in espansione tra VR, DLC, multiplayer e serie TV, Sony e Guerrilla Games riaprono una finestra sull'Ovest Proibito per annunciare l'apertura dei preordini della Colonna Sonora in edizione fisica di Horizon Forbidden West.

Come spiegatoci dai curatori del PlayStation Blog, le musiche di Horizon Forbidden West sono disponibili in preordine in vari formati fisici. La Raccolta Completa di oltre 130 brani sarà disponibile su CD questo autunno, con altre due edizioni in arrivo per gli amanti del vinile, al prezzo suggerito di 51 euro.

La Essential Collection include i temi e le tracce più rappresentative del viaggio di Aloy e sarà disponibile al prezzo di 40,99 euro nella primavera del 2023. I collezionisti saranno poi felici di sapere che sempre dalla primavera del prossimo anno sarà disponibile anche la Deluxe Edition della Colonna Sonora di Horizon Forbidden West: nel box troveranno spazio 6 vinili che rievocheranno i suoni e le sonorità più iconiche dell'Ovest Proibito, il tutto al prezzo di 183 euro.

Per celebrare l'apertura dei preordini, Guerrilla Games e Sony Interactive Entertainment hanno confezionato il videoclip del brano "Nella piena" che apre Horizon Forbidden West: la canzone è stata scritta dalla progettista audio di Guerrilla, Lovisa Bergdahl, con la co-produzione di Oleka Lozowchuk e la voce di Ariana Gillis.

Per rimanere in tema con le emozioni rievocate dal videoclip "Nella piena" che campeggia a inizio articolo, vi proponiamo il nostro speciale su Horizon Forbidden West, l'open world del racconto e del sentimento.