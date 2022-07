Horizon Forbidden West ha vinto il suo primo premio come miglior gioco dell'anno

Chi ha detto che i premi per i migliori giochi dell'anno debbano essere consegnati necessariamente a dicembre? Nessuno, e infatti questa notte durante l'evento Develop Brighton sono stati assegnati i Develop:Stars Awards. Ecco i vincitori.

Horizon Forbidden West di Guerrilla Games si porta a casa il premio di "Best Game", presumibilmente il primo di una serie di premi per un gioco che quest'anno dovrà scontrarsi con la popolarità di Elden Ring e con il mastodontico God of War Ragnarok in uscita il 9 novembre.

L'avventura di Aloy conquista anche la statutta "Best Visual Art" mentre Ratchet & Clank Rift Apart è stato premiato con il Best Technical Innovation Award. Tra gli altri giochi premiati all'evento segnaliamo Life Is Strange True Colors (Best Narrative), Marvel's Guardians of the Galaxy (Best Audio), Deathloop (Best Original IP) e Unpacking (Best Game Design).

Un riconoscimento sicuramente importante per il gioco di Guerrilla, acclamato da pubblico e critica ma forse messo in ombra dall'enorme successo di Elden Ring, titolo che ha parzialmente tolto visibilità alla seconda avventura di Aloy. L'ultimo aggiornamento di Horizon Forbidden West ha introdotto il VRR su PS5 e una nuova modalità di visualizzazione, al momento lo studio non si è sbilanciato sul possibile arrivo di DLC ed espansioni con contenuti aggiuntivi per la storia.