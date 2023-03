Horizon Forbidden West: in volo sui cieli di Burning Shores nelle immagini dell'espansione

Dopo aver spiegato perché Horizon Forbidden West uscirà solo su PS5, i ragazzi di Guerrilla Games ci portano in volo sui cieli di questa attesa espansione mostrandoci una ricca galleria immagini che descrive le novità ludiche e contenutistiche della prossima avventura da vivere nei panni di Aloy.

La sussidiaria olandese dei PlayStation Studios ci immerge così nelle atmosfere della nuova odissea sci-fi che attende tutti gli emuli della protagonista di Horizon Forbidden West focalizzandosi su uno degli aspetti più importanti del lavoro svolto da Guerrilla per infondere ulteriore autenticità all'esperienza di gioco, ovvero il rendering delle nuvole.

"Se pensiamo all’orizzonte ci vengono in mente grandi distese, come può essere il mare aperto con delle nuvole e il sole che sembrano toccarlo a una distanza incommensurabile", esordisce il Principal FX Artist di Guerrilla Andrew Schneider prima di sottolineare come "i giochi open world presentano delle sfide metaforicamente simili. Come possiamo rendere l’esperienza talmente immersiva da far sembrare l’ambiente di gioco virtualmente infinito?".

Le già ottime basi di partenza fornite dalle nuvole e dalla 'volumetria digitale' degli effetti atmosferici di Horizon Forbidden West hanno consentito a Guerrilla di innalzare ulteriormente l'asticella qualitativa in Burning Shores introducendo una tecnologia voxel per ricreare degli strati di nubi estremamente dettagliati. La sfida tecnologica affrontata dagli sviluppatori olandesi, però, è stata piuttosto difficile, soprattutto per quanto concerne gli aspetti legati all'illuminazione delle nuvole e il bilanciamento delle prestazioni.

L'impegno profuso nella rielaborazione del sistema di generazione delle nuvole volumetriche ha però prodotto dei risultati eccezionali, come sottolinea Guerrilla descrivendo le sessioni di gameplay che ci vedranno volteggiare liberamente tra le nuvole sul dorso di un Solcasole.

Il lancio di Horizon Forbidden West Burning Shores è previsto per il 19 aprile in esclusiva su PlayStation 5. Nel caso ve lo foste perso, qui trovate il video reveal dell'espansione Burning Shores di Horizon Forbidden West.