Horizon Forbidden West: VRR e 40fps in arrivo con una nuova patch

Guerrilla Games ha pubblicato un nuovo aggiornamento di Horizon Forbidden West che include tra le altre cose la modalità New Game Plus oltre a migliorie tecniche su PS4 e PS5... e ci sono altre novità in arrivo.

L'aggiornamento disponibile ora include la Nuova Partita + e la modalità Ultra Difficile, senza dimenticare un nuovo pacchetto di Trofei, inoltre viene aggiunto un nuovo erborista che vende parti di animali ed è stato modificato l'anti-aliasing temporale per migliorare la grafica in modalità Prestazioni su PS5 e il rendering generale su PS4 PRO.

Le sorprese però non sono finite perché gli sviluppatori fanno sapere di "essere già al lavoro su una patch che supporterà VRR e modalità a 40 FPS", oltre a questo però non sappiamo altro, una data di uscita per questo update non è stata fornita, in ogni caso è sicuramente interessante vedere come Guerrilla continui a supportare l'avventura di Aloy con nuovi contenuti e aggiornamenti tecnici.

Horizon Forbidden West ha riscosso un buon successo di pubblico e critica, da qualche settimana si parla anche di un possibile Horizon 3 e Guerrilla non ha negato di avere qualche idea già in cantiere per un terzo episodio della saga, al momento però non c'è ancora nulla d iconfermato.