Horizon Forbidden West vs Horizon Zero Dawn: qual è il più bello?

Sebbene sia stato oscurato da Elden Ring a febbraio, Horizon Forbidden West resta uno dei videogiochi più importanti del 2022 e lo testimonia anche la candidatura al premio di Game of the Year, insieme a Stray, Elden Ring, God of War Ragnarok, A Plague Tale Requiem e Xenoblade Chronicles 2. Ma è davvero migliore della prima avventura di Aloy?

Senza voler creare polemica alcuna, vogliamo analizzare pregi e difetti di entrambi i giochi targati Guerrilla Games, due prodotti di enorme successo che non hanno certo faticato a conquistare pubblico e critica.

Horizon Zero Dawn (2017)

Uscito nel 2017 a pochi giorni di distanza da The Legend of Zelda Breath of the Wild, Horizon Zero Dawn ha subito colpito il pubblico grazie ad una protagonista carismatica, macchine ribelli ancora più affascinanti, ambientazioni di sicuro impatto e ovviamente un gameplay solido e divertente. Nonostante una storia narrata non sempre alla perfezione e una certa dispersività (sopratutto nelle quest secondarie), Horizon Zero Dawn può dirsi una delle più riuscite esclusive PlayStation dell'era PS4, capace di vendere oltre venti milioni di copie e gettando le basi per un sequel. L'unica espansione, The Frozen Wilds, ha portato Aloy nelle terre ghiacciate, aggiungendo un nuovo tassello alla trama. Per saperne di più ecco la recensione di Horizon Zero Dawn.

Horizon Forbidden West (2022)

Con Forbidden West, la potenza di Horizon esplode grazie al lavoro certosino di Guerrilla, il team ha curato nel migliore dei modi ogni aspetto della produzione, dal gameplay al comparto tecnico, passando ovviamente per la trama e la narrazione. Come sottolineato dal nostro Giuseppe Arace nella recensione di Horizon Forbidden West, "Horizon Forbidden West porta a pieno compimento la sua missione di sequel: ambire a vette più elevate, e raggiungerle."

Non è il sequel perfetto e si segnalano alcune piccole cadute legate alla narrazione e al gameplay, ma nulla che vada a inficiare le qualità di un prodotto di altissimo profilo. Come detto in apertura, Forbidden West è stato oscurato dall'enorme successo commerciale di Elden Ring e probabilmente dalla mancanza di scorte di PS5, la speranza è che il gioco possa tornare in pista con un rilancio e nuovi contenuti, magari anche in vista del tanto rumoreggiato remake di Horizon Zero Dawn.