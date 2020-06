Horizon Forbidden West vs San Francisco: il confronto tra gioco e USA!

Dopo un lungo susseguirsi di rumor ed indiscrezioni, durante l'evento dedicato alla presentazione della line up di PlayStation 5, Guerrilla Games ha finalmente confermato l'esistenza di un sequel di Horizon: Zero Dawn.

L'appuntamento streaming ha visto infatti il reveal del primo trailer di Horizon: Forbidden West, nuova epopea che metterà i giocatori nei panni di Aloy. L'amata eroina è dunque pronta a fare ritorno su console Sony, dopo un apprezzato debutto su PlayStation 4. Questa volta, il pubblico potrà andare alla scoperta delle misteriose lande occidentali dell'universo di Horizon: Zero Dawn, dove ad attenderli troveranno le ormai iconiche creature robotiche già viste nel primo capitolo. Questa volta, tuttavia, ad ospitare il viaggio sarà l'hardware di PlayStation 5.



Al momento, non è ancora noto quale sarà il periodo di pubblicazione dell'esclusiva Sony, ma i giocatori non hanno perso tempo e si sono già dedicati ad un'attenta e puntuale analisi del materiale promozionale per ora disponibile. In particolare, un utente Reddit ha evidenziato la somiglianza tra alcune delle aree mostrate ed alcuni luoghi reali degli USA, in particolare della città di San Francisco. In calce a questa news, potete trovare un'immagine riassuntiva degli avvistamenti realizzati: cosa ve ne pare?

In chiusura, vi segnaliamo che per ogni dettaglio e speculazione sulla nuova avventura di Aloy, sulle pagine di Everyeye potete trovare una ricca anteprima di Horizon: Forbidden West, a cura del nostro Gabriele Carollo.