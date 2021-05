Horizon, Forbidden West vs Zero Dawn: video confronto, tra PS4 e PS5

Con la presentazione di tutti i nuovi dettagli sul gameply di Horizon: Forbidden West, Guerrilla Games ha alzato il sipario sulla prossima esclusiva di casa Sony.

L'ultimo PlayStation State of Play ha mostrato al pubblico Aloy tornare in azione su PlayStation 5, a distanza di qualche anno dal viaggio compiuto in Horizon: Zero Dawn per PlayStation 4. Ma quanto sono cambiati la protagonista, gli altri personaggi e il mondo di gioco? Per provare a rispondere a questa domanda, l'ormai noto portale YouTube di El Analista de Bits propone un interessante video confronto. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato paragona il materiale mostrato nel nuovo evento Sony con il suo predecessore.



Il video gameplay di Horizon: Forbidden West ha visto Aloy agire in un video con risoluzione a 2160p e frame rate a 30 fps, parametri che - evidenzia l'appassionato - in virtù della compressione non rispecchiano ad ogni modo le caratteristiche tecniche native. Più semplice è invece offrire un raffronto sulle nuove animazioni facciali e sulla qualità dei modelli dei personaggi, che sembrano essere migliorate rispetto a quanto visto in Horizon: Zero Dawn. Anche il mondo dell'open world si presenta decisamente più ricco, con un incremento della mole poligonale e con un sistema di illuminazione più evoluto.



In attesa di poter osservare Horizon: Forbidden West in azione anche su PlayStation 4, ricordiamo che l'esclusiva Sony dovrebbe approdare sul mercato videoludico nel corso del 2021.