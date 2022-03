Horizon Forbidden West: vuoi costruire il Focus di Aloy? Ecco il tutorial!

Il redditor BeveledUp manda in brodo di giuggiole i cosplayer di Horizon Forbidden West realizzando un tutorial che consente a tutti gli appassionati del kolossal GDR di costruirsi in casa il Focus di Aloy.

La simpatica iniziativa di BeveledUp assume i contorni di un'infografica che riprende lo stile dell'interfaccia e dei menù dell'ultima avventura open world targata Guerrilla per descrivere, con dovizia di particolari, tutti i passaggi da seguire per ricreare il Focus della protagonista della serie PlayStation.

Il tutorial parte ovviamente dalla 'lista della spesa' con tutto l'occorrente per costruire l'iconico dispositivo indossato dalla protagonista di Zero Dawn e Forbidden West. I passaggi da compiere per dare alla luce (letteralmente!) il Focus di Aloy vengono illustrati con estrema chiarezza, grazie anche alle immagini esplicative che accompagnano ogni voce del tutorial.

Non essendo esperto di elettronica, il redditor preferisce fornire delle indicazioni generiche sui procedimenti da seguire per ultimare il Focus con l'inconfondibile luce blu che lo contraddistingue: l'autore del tutorial, in tal senso, si limita a consigliare l'utilizzo di un piccolo LED e di una pila a bottone per orologi o dispositivi elettronici di dimensioni contenute. In calce alla notizia trovate il link alla pagina Imgur aperta per l'occasione da BeveledUp con il tutorial per costruire il Focus indossato da Aloy in Horizon Forbidden West.