Horizon Forbidden West x ASOS: Sony svela la nuova linea d'abbigliamento

Il PlayStation Blog si è appena aggiornato per annunciare al pubblico una particolare partnership tra Guerrilla Games ed ASOS, uno dei marchi d'abbigliamento più famosi del settore. Le due aziende hanno deciso di unire le forze per dare vita ad una collezione a tema Horizon Forbidden West.

Il risultato della collaborazione è un'intera collezione di abiti unisex che include pantaloni, felpe e magliette casual che risultano comode e che possono essere indossate sia singolarmente che in combinazione tra loro. Ovviamente ogni capo propone un look ispirato al gioco e, in alcuni casi, troviamo le stampe di immagini ben note agli appassionati delle avventure di Aloy nell'Ovest Proibito. La collezione è composta da sei pezzi diversi, i quali possono già essere acquistati sul sito ufficiale dell'azienda con un prezzo che oscilla tra le 26 sterline (per le maglie) alle 40 sterline (per le tute).

Prima di lasciarvi alle immagini che mostrano alcuni dei capi in vendita sul sito ufficiale di ASOS, vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa è stato dato il via alle prenotazioni della Colonna Sonora in edizione fisica di Horizon Forbidden West. Pare inoltre che Horizon Forbidden West si stia preparando al debutto di un'espansione, viste le notizie in merito alla nuova sessione di mocap per l'attore di Sylens.