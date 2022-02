Horizon Forbidden West x Dying Light 2: Aiden dispensa consigli ad Aloy

Nel complimentarsi con Guerrilla Games per il lancio di Horizon Forbidden West su PS4 e PlayStation 5, i curatori dei profili social di Techland condividono un singolare messaggio di auguri in cui Aiden Caldwell, il protagonista di Dying Light 2, dispensa consigli alla sua "collega" Aloy.

In calce al messaggio in cui Techland manifesta tutto il suo entusiasmo per il lancio del sequel di Zero Dawn su PS4 e PS5, la casa di sviluppo polacca mostra infatti un'immagine che riprende Aiden mentre osserva la Città di Dying Light 2 e si prepara alla battaglia che l'attende di lì a breve contro orde di zombie e sciacalli della peggior risma.

Se vista in quest'ottica, la frase citata dal tweet assume così i contorni di un vero e proprio appello che lo stesso Aiden lancia a tutti gli emuli di Aloy intenti a esplorare l'Ovest Proibito: nel messaggio, l'eroe di Dying Light 2 esorta la sua 'collega videoludica' a ricordare che "essere intelligenti non conta nulla se non contribuisci a rendere il mondo un posto migliore".

Se avete appena raggiunto l'Ovest Proibito approfittando della commercializzazione dell'ultima esclusiva PlayStation, cogliamo spudoratamente l'esempio offerto dal protagonista di Dying Light 2 per invitarvi a rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra guida con trucchi per Horizon Forbidden West.