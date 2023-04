Horizon Forbidden West x The Last of Us 2: Burning Shores cela un Easter Egg

Dopo aver colpito The Last of Us: Parte II, il review bombing ha preso di mira anche Horizon: Forbidden West - Burning Shores, DLC che prosegue - in esclusiva su PlayStation 5 - la seconda avventura di Aloy.

E mentre in rete imperversano critiche connesse alle tematiche affrontate dal gioco, il team di Guerrilla Games si è divertito a nascondere nel titolo un simpatico omaggio all'opera dei colleghi di Naughty Dog. All'interno del DLC, è infatti possibile trovare un'arma alquanto peculiare, che risulta ben familiare a coloro che hanno esplorato con attenzione The Last of Us: Parte II.

Con un inaspettato Easter Egg, gli autori di Horizon: Forbidden West hanno messo a disposizione di Aloy nientemeno che un...arco giocattolo! Con tonalità rosee e colori sgargianti, lo strumento aveva già fatto la sua apparizione in The Last of Us: Parte II, all'interno della sezione che vede Ellie raggiungere ed esplorare l'acquario. Qui, la ragazza poteva intrattenersi con un mini-gioco, che coinvolgeva proprio una sessione di tiro con l'arco dai toni fluo. Il completamento della sfida valeva peraltro la conquista di un Trofeo di The Last of Us: Parte II.



Direttamente in calce a questa news, potete trovare l'esatta collocazione dello strumento all'interno del mondo di Horizon: Forbidden West - Burning Shores.