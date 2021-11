Horizon Forbidden West e Zero Dawn: il mondo perduto dei Predecessori nel video Gaia Cast

Dopo aver inaugurato il podcast di Horizon Zero Dawn e Forbidden West con il Gaia Cast su Aloy, gli esponenti di Guerrilla Games ripercorrono la storia della propria serie sci-fi approfondendo gli eventi legati al "mondo perduto" dei Predecessori.

Nella nuova puntata del Gaia Cast di Guerrilla, la Community Manager Chante Goodman, la Senior Community Manager Anne Van Der Zanden e il Narrative Director Ben McCaw si riallacciano al capitolo introduttivo di Horizon Zero Dawn e alle scoperte effettuate dalla guerriera Aloy nella sua prima avventura per raccontare la storia dei Predecessori, la civiltà tecnologica spazzata via dalla furia delle Macchine nel 21° secolo.

La discussione intavolata dai tre esponenti di Guerrilla abbraccia anche gli eventi della campagna principale di Horizon Zero Dawn e le attività svolte da Aloy nell'interazione con i numerosi personaggi secondari del kolossal open world, fornendoci così il perfetto "substrato narrativo" nel quale far crescere le nostre aspettative per la nuova avventura da vivere nei panni di Aloy dal 22 febbraio 2022 su PS4 e PS5.

Qualora foste interessati, su queste pagine potete approfondire la conoscenza delle creature che popoleranno la dimensione sci-fi della prossima esclusiva PlayStation leggendo il nostro speciale sulle Macchine di Horizon Forbidden West.