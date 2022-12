Horizon Forbidden West e Zero Dawn vs realtà: gli USA ricostruiti da Guerrilla

Premiato dalla redazione di Digital Foundry come videogioco con la miglior grafica del 2022, Horizon: Forbidden West ha proseguito l'avventura iniziata da Aloy in Horizon: Zero Dawn.

In entrambi i titoli, l'eroina tratteggiata da Guerrilla Games ha avuto modo di avventurarsi tra i panorami degli Stati Uniti d'America, in due viaggi emotivamente intensi. Nei due titoli, la software house ha cercato di ricreare in maniera fedele l'immagine di un Nord America ormai post-apocalittico, nel quale la civiltà contemporanea ha ceduto il passo ad una riaffermazione della natura selvaggia.

Non sorprende dunque notare la presenza in Horizon: Zero Dawn e Horizon: Forbidden West di moltissimi punti di interesse realmente esistenti negli USA. Dalla sezione dell'Accademia di Aviazione Statunitense dedicata ai Cadetti fino alla Basilica dell'Immacolata Concezione, i due Action RPG accompagnano i giocatori alla scoperta di panorami USA che non esistono più, ormai restituiti alla natura selvaggia.



Per meglio comprendere il lavoro svolto da Guerrilla Games, segnaliamo la recente pubblicazione di un video confronto tra realtà e Horizon: Zero Dawn e Horizon Forbidden West. Firmato da El Analista de Bits, il filmato è a vostra disposizione direttamente in apertura a questa news. Un contenuto decisamente suggestivo, in attesa del lancio del DLC Burning Shores di Horizon: Forbidden West.