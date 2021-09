Horizon: un gioco in realtà virtuale in sviluppo per PlayStation VR2?

Horizon Forbidden West potrebbe non essere l'unico gioco della serie in lavorazione, almeno stando ad un rumor riportato nell'ultimo podcast di XboxERA. La recente acquisizione di Firesprite da parte di Sony potrebbe essere in qualche modo legata proprio al futuro di Horizon.

Secondo gli ultimi rumor infatti lo studio sarebbe al lavoro su un gioco VR ambientato nell'universo di Horizon, non è chiaro però se si tratterà di un gioco completo stile Half-Life Alyx o magari di una esperienza più piccola come Batman Arkham VR, uscito al lancio di PlayStation VR.

Il gioco in questione sarebbe in sviluppo come detto negli studi di Firesprite, composto in larga parte da ex Studio Liverpool (autori di WipEout), la compagnia ha collaborato in passato allo sviluppo di The Playroom e The Playroom VR oltre ad aver sviluppato l'horror The Persistence.

Si tratta di un team che gode di una buona esperienza nell'ambito della Realtà Virtuale e non solo e non è escluso che Sony possa davvero aver commissionato allo studio un gioco in VR sul mondo di Horizon con l'obiettivo di avere un brand di forte richiamo al lancio di PlayStation VR 2, come accaduto con PlayStation VR e Until Dawn Rush of Blood nel 2016 ad esempio.