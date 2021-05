Horizon gratis su PS4 e PS5: ultimi giorni per scaricarlo a costo zero

Ultimissimi giorni per approfittare del regalo di Sony: Horizon Zero Dawn Complete Edition è gratis come parte dell'iniziativa Play at Home e resterà disponibile per il download a costo zero ancora per poco.

"Unisciti ad Aloy in una missione alla scoperta dei misteri di una versione della Terra di un lontano futuro, dominata da colossali creature meccanizzate. Horizon Zero Dawn Complete Edition è disponibile per il download fino al 15 maggio alle ore 05:00."

Potete scaricare Horizon gratis dal PlayStation Store, avete tempo fino alle 05:00 del mattino (ora italiana) del 15 maggio per riscattarlo, il gioco resterà vostro per sempre e una volta aggiunto alla libreria potrete utilizzarlo senza limitazioni di alcun tipo, come se fosse stato regolarmente acquistato.

Ricordiamo che la Complete Edition di Horizon Zero Dawn include non solo il gioco completo ma anche l'espansione The Frozen Wilds, artbook digitale, un tema per la HOME di PS4 e vari DLC: Abito da Ranger della Tempesta Carja e Arco Possente Carja, Pack Mercante Carja, Abito da Pioniera Banuk e Arco da Abbattimento Banuk, Pack Viaggiatrice Banuk e Pack Guardiana Nora.

Se avete appena iniziato a giocare potrebbe tornarvi molto utile la nostra guida di Horizon Zero Dawn pensata per tutti coloro che si sono avvicinati da poco al gioco di Guerrilla.