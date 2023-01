Horizon guarda al futuro: il co-sviluppatore di Hogwarts Legacy si unisce a Guerrilla

In attesa di ulteriori novità sul DLC Burning Shores di Horizon Forbidden West, Guerrilla Games sta già pensando al futuro della sua celebre IP e, per questo motivo, si allarga a collaborazioni con team esterni per plasmare le prossime esperienze a tema Horizon.

Attraverso un messaggio su Twitter, Studio Gobo annuncia di aver stretto una partnership con la compagnia olandese per dare il suo contributo alla realizzazione dei futuri giochi di Horizon. Il team britannico è noto per aver fornito il proprio supporto in tempi recenti per lo sviluppo di Hogwarts Legacy e Redfall, mentre in passato sono stati coinvolti nei lavori per opere quali For Honor e Disney Infinity.

In vista delle future collaborazioni con Guerrilla, Studio Gobo annuncia inoltre di essere alla ricerca di nuovo personale, così da rafforzare le sue potenzialità e fare trovare pronta nel gestire i prossimi progetti. Per il momento, comunque, non è chiaro quali progetti le due software house porteranno avanti assieme in futuro. Le prossime tappe sicure per la serie sono Horizon Call of the Mountain VR, in arrivo al lancio di PlayStation VR2 a febbraio 2023, mentre il DLC Burning Shores è atteso su PS5 il prossimo aprile.

Nelle scorse settimane si sono diffuse voci su un possibile Horizon Zero Dawn Remaster non sviluppato da Guerrilla: che possa essere Studio Gobo lo sviluppatore del progetto?