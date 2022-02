Horizon, Guerrilla tra Forbidden West e Zero Dawn: ma vi ricordate di Killzone?

"Dove sono Radec e Stahl?" Sfumato, almeno apparentemente, l'ipotesi di una Killzone: The Complete Collection per PlayStation 5, l'affetto del pubblico per la storica IP Sony non sembra essere diminuito nel tempo.

L'ultimo capitolo della serie shooter risale al novembre 2013, quando Killzone: Shadow Fall accompagnò l'esordio di PlayStation 4 sul mercato videoludico. Nonostante i server mantenuti attivi per molti anni, tuttavia, da Guerrilla Games non è mai giunto l'annuncio di un sequel dello sparatutto, che progressivamente ha cessato di essere supportato dalla software house.

In effetti, l'attenzione del team Sony si era nel frattempo spostata su di un nuovo ed ambizioso progetto: firmare una nuova IP open-world decisamente lontana dai canoni dello shooter multigiocatore. Dalle fucine creative del team olandese, ha così preso vita Horizon: Zero Dawn, con il quale Aloy e le imponenti biomacchine si sono presentate per la prima volta al grande pubblico. Forte di un notevole successo su PS4, la nuova IP ha segnato il declino progressivo delle possibilità di vedere tornare Killzone in azione.



Chiuso il sito ufficiale di Killzone, è giunta poi la conferma dell'intenzione di Guerrilla Games di portare in scena il sequel Horizon: Forbidden West. Ora che anche quest'ultimo è disponibile su PS4 e PS5, ci sono possibilità di vedere tornare Killzone? In attesa di scoprirlo, ripercorriamo la storia della saga Sony, grazie ad un video dedicato, che trovate in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye.