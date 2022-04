Tra Horizon, Killzone e SOCOM: il futuro di Guerrilla Games in un nuovo rumor

Dopo aver dichiarato che la bozza di The Last of Us Parte 3 è ormai completa, l'insider Oops Leaks torna come promesso a parlare degli studi interni di Sony e sui progetti su cui i PlayStation Studios si starebbero concentrando.

In questo caso si parla specificatamente di Guerrilla Games, lo studio olandese che si è affermato come una delle punte di diamante di Sony con il lancio del franchise di Horizon. Stando a quanto riferito dal leaker, la software house è innanzitutto impegnata, oltre che sul già annunciato Horizon Call of the Mountain, anche su una nuova IP multiplayer online focalizzata sull'eSport. Il titolo è in sviluppo da tre anni ma non è chiaro a quale franchise apparterrà: alcune fonti hanno indicato SOCOM, altre puntano in direzione Horizon.

Proprio la serie di Horizon sembra destinata ad un'ulteriore espansione in futuro: sarà una trilogia, secondo l'insider, e il suo universo si sta già ampliando con lo spin-off VR. "È previsto un gioco o un'espansione online standalone, probabilmente qualcosa di simile a Monster Hunter World. Sony considera Horizon uno dei principali franchise PS del momento", è quanto ha aggiunto Oops Leaks.

Per quanto riguarda Killzone, c'è ben poco da dire: la serie "è morta" secondo quanto riferisce l'insider, e non sembrano dunque esserci i piani per sviluppare un seguito di Shadow Fall.

Oops Leaks ha recentemente parlato anche di Bend Studio e di Project Propaganda, il presunto successore spirituale di Syphon Filter.