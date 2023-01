Horizon Multiplayer: artwork e video dividono il pubblico tra consensi e critiche feroci

Nel weekend sono emersi immagini e video leak dello spin-off multiplayer di Horizon, sebbene si tratti apparentemente di materiale concept piuttosto datato, i commenti non sono mancati e la community si è letteralmente spaccata in due.

In particolare su Reddit e ResetERA si è scatenato un vero e proprio dibattito tra chi adora lo stile grafico "cartoon" e chi invece boccia assolutamente le scelte artistiche del team di sviluppo. La critica più frequente riguarda l'aspetto dei personaggi che ricorderebbe troppo quello di Fortnite, con uno stile estetico effettivamente molto vicino a quello del Battle Royale numero uno al mondo.

Anche i menu sono oggetto di critiche e in generale l'interfaccia non sembra essere piaciuta ad una parte dei giocatori, mentre altri lodano le numerose opzioni di personalizzazione apparentemente presenti. Sebbene sia davvero troppo presto per sbilanciarsi, l'impressione è che lo spin-off multiplayer di Horizon sia rivolto ad un pubblico molto giovane, distanziandosi così dalle storie più mature raccontate in Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West.

C'è da dire che il materiale in questione è abbastanza datato e legato alla fase concept/pitch, dunque tante cose potrebbero essere cambiate negli ultimi anni e tra queste magari anche il comparto visivo della produzione. Al momento il gioco non è ancora stato annunciato da Guerrilla Games e PlayStation Studios.