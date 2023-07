Horizon Multiplayer: 'È un enorme cambiamento, la serie è appena iniziata', per Guerrilla

Il direttore di Guerrilla Games, Jan-Bart van Beek, è intervenuto a margine del Develop:Brighton per discutere del futuro della serie di Horizon. Per l'occasione, l'esponente della sussidiaria dei PlayStation Studios ha confermato (seppure ufficiosamente) i rumor e i leak sullo sviluppo di Horizon Multiplayer.

Nel corso della 'tavola rotonda' organizzata dai curatori del Develop:Brighton, van Beek è partito proprio dalle voci di corridoio e dalle fughe di notizie legate allo spin-off online di Horizon ammettendo che "come probabilmente già saprete, stiamo lavorando a un videogioco multiplayer".

Pur senza riferirsi in maniera esplicita al rumoreggiato (e pià volte leakato) progetto di Horizon Multiplayer, per il direttore di Guerrilla Games "si tratta di un altro enorme cambiamento per il nostro studio, un cambiamento quasi analogo a quello che abbiamo dovuto attraversare sviluppando Horizon Zero Dawn. Costruire un'esperienza per due giocatori è una sfida completamente nuova per il nostro team, ma siamo entusiasti di come sta prendendo forma il progetto".

L'esponente di Guerrilla si spinge anche oltre e, nel guardare al futuro, spiega che "la serie di Horizon continuerà per molto tempo, abbiamo 16 piani e idee che vogliamo esplorare per il futuro di Horizon". Nel caso non fosse chiaro, quindi, Horizon 3 si farà e, con ogni probabilità, avrà ancora Aloy come protagonista indiscussa del prossimo capitolo dell'epopea sci-fi da vivere su PlayStation 5.