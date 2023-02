Horizon Multiplayer anche su sistemi mobile? Indizi da un annuncio di lavoro

Negli scorsi giorni si è molto parlato dello spin-off multiplayer di Horizon, in seguito a vari leak che sembrano aver colpito il gioco ancora mai mostrato ufficialmente da Sony o Guerrilla Games.

Una vecchia build di Horizon Multiplayer è trapelata in rete, attraverso un lungo video-gameplay contenente vari dettagli di gameplay e uno sguardo ravvicinato alla mappa di gioco. Emergono ora ulteriori dettagli legati al misterioso progetto, che potrebbe non essere previsto solamente su PlayStation. Stando infatti ad un annuncio di lavoro diffuso da Guerrilla, alla ricerca di un game writer per il progetto online, tra le competenze richieste ai candidati c'è anche l'aver pubblicato almeno un gioco mobile o indie nel corso della propria carriera, oltre ovviamente ad avere una forte passione nei confronti degli RPG open world, MMORPG oppure dei giochi online in generale.

Chiaramente questo dettaglio non significa per forza che Horizon Multiplayer arrivi per davvero anche su piattaforme mobile, ma indubbiamente il dettaglio fa riflettere su quale potrebbe essere la portata del progetto. A questo punto bisogna necessariamente attendere maggiori chiarimenti sul gioco da parte di Sony o Guerrilla, che potrebbero essere rivelati in occasione del futuro reveal.

Nel frattempo quanto trapelato finora ha suscitato reazioni contrastanti: artwork e video di Horizon Multiplayer hanno diviso il pubblico, e non sono nemmeno mancate alcune critiche feroci.