Horizon Multiplayer: un lungo video gameplay mostra una vecchia build in azione

Non è chiaro esattamente quale sia il motivo, ma negli ultimi giorni si stanno diffondendo a macchia d'olio i filmati e le immagini relativi allo spin-off multiplayer di Horizon, vittima di un importante leak.

Nel corso della serata è stato caricato su YouTube un lungo video gameplay che mostra in movimento una build risalente al 2020, la quale mette in evidenza alcune caratteristiche del gioco multiplayer ancora privo di tanti elementi dello scenario e texture. Nel filmato, che dura poco più di 13 minuti, vediamo una giovane ragazza il cui modello è incompleto mentre si aggira per una mappa dalle dimensioni parecchio generose e suddivisa in due metà uguali da un enorme muro di pietra. Sembrerebbe che la mappa sia speculare e che in entrambe le aree del mondo di gioco vi sia tanta vegetazione e piccole strutture come le torrette, che colpiscono i giocatori nemici a vista. Il giocatore che ha messo le mani sull'alpha è infatti riuscito ad oltrepassare il muro con qualche strano trucco e ha mostrato dall'alto l'intera arena multiplayer.

In giro si possono trovare anche torri di legno, creature robotiche di piccole/medie dimensioni e risorse da raccogliere. È probabile che il gioco preveda una prima fase di organizzazione dei team per poi mettere le due fazioni una contro l'altra. Sebbene non vi sia modo di verificare che la build sia effettivamente quella del progetto Sony, possiamo notare che gli elementi dell'interfaccia e i modelli di strutture e robot sono proprio quelli di Horizon Zero Dawn ed è improbabile che si tratti di un fake.

In attesa di scoprire se il gioco sia attualmente in lavorazione o sia stato cancellato, vi suggeriamo di dare un'occhiata al video prima che il colosso nipponico intervenga, facendo rimuovere tutto il materiale pubblicato.