Forza Horizon nasce dal reboot mai nato di Project Gotham Racing: l'aneddoto di Playground

Nato come uno spin-off della serie di Forza Motorsport, Forza Horizon è ad oggi uno dei titoli di punta di Microsoft ed è considerato tra i racing game più importanti sul mercato. Nel corso di una recente intervista, il leader di Playground Games Trevor Williams ha svelato un interessante retroscena sulla nascita della serie.

Stando alle sue dichiarazioni, lo studio avrebbe voluto originariamente dare vita ad un reboot del franchise di Project Gotham Racing, una serie di corse automobilistiche e motociclistiche fermo al quarto capitolo pubblicato nel 2007. Quando Playground propose il suo piano a Microsoft dovette incassare un secco no da parte del colosso di Redmond, tuttavia fu proprio qui che si aprì un nuovo scenario legato al franchise di Forza.

Williams spiega che, nel corso di una discussione avvenuta a ristorante, la proposta fu bocciata da Microsoft, e si trattò inizialmente di un colpo tremendo per gli sviluppatori: "Era una di quelle storie in cui la bistecca si trasforma in cenere in bocca e inizio a pensare: come possiamo permetterci i voli per tornare a casa?". L'inaspettata svolta arrivò quando "Dopo cinque minuti, [il vicepresidente aziendale di Forza Alan Hartman] ha detto: Cosa faresti con Forza? Dove porteresti Forza? E abbiamo creato il pitch di quello che è letteralmente diventato Horizon, praticamente su un tovagliolo".

Ricordiamo che ad oggi Playground Games è impegnata anche nello sviluppo di Fable, l'RPG che sfortunatamente non è stato mostrato nel corso del recente Xbox & Bethesda Games Showcase.