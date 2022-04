Il primo Forza Horizon è nuovamente disponibile all'acquisto su Xbox Store

Come spesso accade ai videogiochi ricchi di licenze, anche Forza Horizon venne rimosso dagli scaffali digitali. Il primo gioco della serie di Playground Games, che in tutto questo tempo ha fatto enormi passi da gigante, vide la sua commercializzazione terminare nell'ottobre del 2016. Oggi, tuttavia, ha sorpreso tutti tornando sul mercato!

Con un comeback d'antologia, dopo quasi sei anni Forza Horizon è tornato in vendita sul Microsoft Store. La notizia giunge del tutto inaspettata, dal momento che non è stata in alcun modo pubblicizzata dalla casa di Redmond. Bazzicando tra le pagine del negozio digitale, i fan si sono accorti che il gioco per Xbox 360 può essere nuovamente acquistato a questo indirizzo al prezzo di 29,99 euro, purtroppo senza i suoi DLC, i quali risultano essere ancora indisponibili. Come facilmente immaginabile, il gioco è retrocompatibile con Xbox One, Xbox One X e Xbox Series X|S. Sulle console più potenti può perfino girare in 4K, con una presentazione che all'epoca stupì notevolmente Digital Foundry.

Forza Horizon è stato lanciato originariamente nel 2013 su Xbox 360. Sebbene oggi possa considerarsi superato dai capitoli più recenti, possedeva già tutti i tratti distintivi che hanno poi decretato il successo della saga, a partire da un modello di guida tendente all'arcade e in contrapposizione con la serie principale, Motorsport, fino ad arrivare ad un open world stupendamente caratterizzato (il Colorado), tante tipologie di terreni su cui guidare e un'ampia selezione di automobili. Per dovere di completezza, segnaliamo che Forza Horizon 2 e 3 sono invece ancora indisponibili all'acquisto - vennero rimossi nel 2018 e nel 2020, rispettivamente. Torneranno anch'essi prima o poi?