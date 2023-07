Forza Horizon dal peggiore al migliore: a tutto gas tra curve e derapate

Tra i nomi più illustri a disposizione di Microsoft, Forza Horizon si è imposto tra le scelte imperdibile per tutti gli appassionati Xbox. La serie targata Playground Games e "sorella" di Forza Motorsport delizia i giocatori con la sua spettacolare giocabilità arcade sin dai tempi di Xbox 360, arricchendosi ad ogni nuovo gioco.

Ma qual è il miglior Forza Horizon? Aiutandoci con le medie su Metacritic, ripercorriamo ogni episodio dal peggiore al migliore, anche se parlare di "peggiore" non è esattamente corretto all'interno di un brand che ha sempre dimostrato grandissime qualità sin dal suo esordio nel lontano 2012.

5 - Forza Horizon

Il capitolo originale è forse il meno riuscito, ma è stato comunque un grande inizio per la serie di corse automobilistiche Xbox. Mentre il filone principale di Forza Motorsport continuava a divenire sempre più simulativo e profondo, l'originale Forza Horizon seguiva una strada ben diversa, dando vita ad un vero e proprio festival di street racing con corse, derapate e sgommate a tutta velocità attraverso gli scenari selvaggi del Colorado. Forse un po' ripetitivo a lungo andare, ma la sua media di 85 conferma che Forza Horizon è partito subito a tutta birra dal via.

4 - Forza Horizon 2

Il secondo gioco della serie prosegue sulla scia di successo avviata dal predecessore, offrendo ancora più contenuti, automobili e sfide con le quali intrattenersi. L'Horizon Festival stavolta si sposta tra il Nord Italia e il Sud della Francia, ed ancora una volta adrenalina, musiche spettacolari e corse a tutto gas sono lì a regalare grande intrattenimento. Forza Horizon 2 raggiunge una media di 86, e l'esordio su Xbox One va nel migliore dei modi.

3 - Forza Horizon 3

Con Forza Horizon 3 l'opera di Playground Games inizia ad addentrarsi una volta per tutte nei territori dell'eccellenza, come testimoniato dal suo notevole metascore di 91. Ambientato stavolta in Australia, il terzo titolo compie perfezionamenti non solo sul sistema di guida e sul numero di sfide da affrontare, ma anche nelle dimensioni della mappa, ancora più incredibili rispetto al passato e colme di attrazioni con cui interagire.

2 - Forza Horizon 4

Forza Horizon è stato un continuo crescendo capitolo dopo capitolo, e se è vero che tra i singoli episodi non ci sono grossi stravolgimenti, Playground Games è riuscita sempre a metterci qualcosa di nuovo e di migliore ad ogni nuova iterazione del brand riuscendo così a mantenersi sempre sulla cresta dell'onda. Con 92 su Metacritic, Forza Horizon 4 consolida ulteriormente il brand tra le eccellenze Xbox, portando i giocatori ad esplorare a fondo una Gran Bretagna fatta di gare appassionanti, panorami mozzafiato e contenuti ancora più massicci rispetto al passato. La serie sembra inarrestabile, e così continuerà ad essere con il quinto episodio.

1 - Forza Horizon 5

Pur avendo la stessa media massima di 92 proprio come il predecessore, ad oggi Forza Horizon 5 si puà considerare l'apice di tutto ciò che ha rappresentato l'IP in termini di gameplay, contenuti, direzione audiovisiva e idee. Forza Horizon 5 è un'opera magistrale che ha conquistato il cuore di decine di milioni di appassionati (sono arrivait a 30 milioni i giocatori di Forza Horizon 5) attraverso il più grande Festival mai realizzato in quel del Messico. Un eventuale Forza Horizon 6 in futuro dovrà impegnarsi seriamente per superare tali vette qualitative!