Forza Horizon: qual è il miglior gioco della serie racing Xbox?

Il nuovo episodio della serie automobilistica di Playground Games è ai nastri di partenza: Forza Horizon 5 è entrato in fase Gold e dunque dal 9 novembre 2021 sarà a disposizione di tutti i giocatori PC, Xbox Series X/S e Xbox One, con debutto anche sul Game Pass al day one.

In attesa di scoprire quale sarà l'accoglienza rivolta al quinto capitolo da parte di critica e pubblico, volete scoprire qual è il miglior Forza Horizon mai realizzato? Andando a consultare Metacritic risulta essere Forza Horizon 4 il più elogiato, con una media di 92 basata su 88 recensioni. Notevole anche l'User Score, che tocca una media di 82 con oltre 1500 valutazioni da parte degli utenti. Segue a ruota Forza Horizon 3, dietro solamente di un voto (91) e con una media utenti che raggiunge un 8 pieno.

I primi due episodi sono invece più indietro, ma comunque con punteggi di tutto rispetto: Forza Horizon 2 arriva infatti ad 86 su Metacritic, mentre il capostipite della serie spin-off di Forza Motorsport riporta una valutazione di 85, risultando il "meno riuscito" ma ugualmente di grandissima qualità. Come si può notare, sin dalle origini Forza Horizon si è sempre distinto per una qualità da applausi, divenendo uno dei più amati e riconosciuti franchise tra gli amanti dei racing game di stampo arcade. Con queste premesse c'è da attendersi un successo anche per Forza Horizon 5.

