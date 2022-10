Horizon Remaster e spin-off multiplayer: anche Gematsu conferma il rumor

Il report di Mp1st sull'esistenza di Horizon Zero Dawn Remastered e Horizon Multiplayer Online ha fatto discutere parecchio, nelle scorse ore Andy Robinson di VGC ha confermato di aver avuto la stessa soffiata, a queste testimonianze si aggiunge ora quella di Gematsu.

VGC ha verificato quanto riportato nel report di Mp1st tramite le proprie fonti, alla lista delle conferme si aggiunge quella di Gematsu, il sito di Sal Romano negli anni si è guadagnato una notevole credibilità nell'ambiente e il giornalista fa sapere di aver ricevuto recentemente un documento confidenziale relativo ad alcuni giochi di Sony Interactive Entertainment non ancora annunciati.

Tra questi trovano spazio anche una versione rimasterizzata di Horizon Zero Dawn per PlayStation 5 e un gioco multiplayer di Horizon per PS5 e PC. Gematsu ha verificato poi tramite proprie fonti indipendenti che il documento è autentico, lo sviluppo dei due giochi sembra essere effettivamente in corso.

Il leak al momento sta generando numerose critiche ma Sony non ha ancora annunciato o confermato nulla in merito. Sappiamo però che la compagnia vuole espandere il franchise di Horizon verso nuovi orizzonti (scusate il gioco di parole) grazie anche alla produzione di una serie TV in collaborazione con Netflix, senza dimenticare altri progetti già annunciati come Horizon Call of the Mountain per PlayStation VR2.