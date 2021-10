Horizon, la serie cresce con giochi non Guerrilla: PS VR 2 o multiplayer all''orizzonte?

Nel corso degli ultimi mesi, diversi rumor avevano suggerito novità interessanti in arrivo per la saga di Aloy, che ora si conferma essere al centro di un programma di espansione che dovrebbe superare i confini degli studi di Guerrilla Games.

A renderlo noto è un annuncio di lavoro pubblicato dalla stessa software house e indirizzato ad aspiranti Co-Dev Producer. Come parte del Franchise & Community Team dello studio Sony, il professionista si occuperà infatti di gestire proprio il processo di ampliamento degli orizzonti di Horizon: Zero Dawn e del futuro Horizon: Forbidden West.



In tal senso, l'annuncio di lavoro parla decisamente chiaro: "In quanto Co-Dev Producer presso Guerrilla, ci aiuterai ad espandere l'universo di Horizon in nuove ed entusiasmanti direzioni. In questo ruolo, sarai parte di un gruppo specializzato per supervisionare progetti videoludici prodotti esternamente". Sembra dunque ampliamente confermato che Horizon: Forbidden West non sarà l'unica occasione nella quale vedremo l'IP in azione nel corso del prossimo futuro.



Ovviamente, al momento non sono disponibili dettagli ufficiali sulla possibile natura di tali videogiochi sviluppati esternamente a Guerrilla, ma di recente diversi rumor si erano fatti strada in rete. Tra questi, la possibilità di vedere un Horizon VR su PlayStation VR 2 e l'ipotesi di uno spin-off multiplayer di Horizon.