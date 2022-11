Horizon: Sony collabora con NCsoft per sviluppare un MMO della serie, per un rumor

Con gli arrivi di Horizon Call of the Mountain per PlayStation VR 2 e della la serie televisiva Netflix (senza considerare le voci su Horizon Zero Dawn Remaster), sembra che l'intenzione di Sony sia quella di espandere il più possibile i confini della serie ideata da Guerrilla Games.

Stando ad un rumor lanciato dalla testata coreana MTN, Sony avrebbe avviato una collaborazione con NCsoft, studio noto per la serie di Lineage, per sviluppare un MMO basato sul franchise di Horizon.

Stando a quanto riportato, l'intento di Sony è quello di ampliare ulteriormente il pubblico di Horizon, mentre NCsoft vuole affacciarsi su un mercato più esteso, superando i confini dettati dall'IP di Lineage. Una fonte vicina a Sony e NC ha affermato che le due parti "hanno provvisoriamente concordato di promuovere una partnership commerciale per creare un nuovo gioco utilizzando la promettente IP di Sony. Il team di sviluppo interno di NCsoft lo sta realizzando. Dopo aver avviato lo sviluppo del gioco, le discussioni in corso sono ora in forma di "pre-sviluppo e post-negoziazione" in cui le due società discutono di collaborazione e partnership commerciale".

Poiché la partnership con Sony non è stata ancora confermata ufficialemente, gli annunci di lavoro vengono fatti sotto forma di "assuzione di sviluppatori per Project H". Il gioco è attualmente in fase "Seed", ovvero uno stadio di sviluppo con cui NC etichetta i suoi giochi in fase primordiale. In un momento più avanzato della produzione, il progetto entrerà in fase "Camp".

Al momento non ci sono ulteriori informazioni al riguardo e non ci resta che attendere eventuali commenti ufficiali da parte di Sony e NCsoft.