Horizon verso uno spin-off multiplayer? Le ultime da Guerrilla Games

Non solo per Horizon Forbidden West (il cui lancio è previsto agli inizi del prossimo anno), i ragazzi di Guerrilla Games stanno facendo parlare molto di sé anche per alcuni annunci di lavoro sospetti, ai quali sono state associate delle curiose indiscrezioni. Scopriamo tutti i dettagli.

Esattamente come il primo capitolo della serie, anche Forbidden West sarà privo di una modalità multigiocatore. Tuttavia, i ragazzi di olandesi stanno cercando due figure lavorative con competenze molto specifiche: la prima è quella di un Senior Game Writer con esperienza nella creazione di intrecci narrativi in RPG open world, giochi online e MMORPG; la seconda è quella un Senior Social Systems Designer che dovrà occuparsi dell'elaborazione di sistemi creativi per connettere tra loro i giocatori in-game e coinvolgerli in legami duraturi, come piccoli gruppi o gilde.

Che Guerrilla Games stia sviluppando un videogioco multigiocatore? Qui entrano in gioco i nostri colleghi di VGC, i quali avrebbero sentito parlare dell'intenzione della software house di donare alla serie Horizon uno spin-off multiplayer. A quanto pare, i loro sogni risalgono già al primo capitolo e sarebbero proseguiti anche durante lo sviluppo di Forbidden West, per il quale avrebbero seriamente valutato l'introduzione di una modalità cooperativa, poi presumibilmente rimandata e trasformata in un titolo stand-alone, non ancora annunciato. Ne discutiamo nel Video Speciale in apertura di notizia.