Forza Horizon: svelata l'espansione di Hot Wheels, gratis su Game Pass!

Durante l'Xbox & Bethesda Showcase, i ragazzi di Playground Games hanno confermato le anticipazioni degli ultimi giorni e annunciato ufficialmente Forza Horizon 5 Hot Wheels, una grande espansione che sarà disponibile da metà luglio anche per gli abbonati a Xbox Game Pass.

Il trailer mostratoci dalla sussidiaria inglese degli Xbox Game Studios è un tripudio di macchine e piste giganti che si snodano per le enormi ambientazioni del Messico di Forza Horizon 5. L'espansione dedicata all'iconica serie di giocattoli Mattel, di conseguenza, permetterà a tutti gli appassionati del kolossal arcade racing di Microsoft di cimentarsi in sfide ancora più frenetiche sfrecciando tra i circuiti Hot Wheels a bordo della propria auto preferita e, ovviamente, di una serie tutta nuova di macchinine provenienti dalle collezioni della serie.

I più creativi potranno realizzare circuiti personalizzati utilizzando 80 "tasselli di tracciati" diversi e decine di funzionalità inedite per proporre all'utenza di FH5 sfide multiplayer speciali a bordo di auto come la Hennessey Venom F5 o l'iconica Hot Wheels Deora II.

Prima di lasciarvi ai commenti e al video reveal del DLC appena presentato dai ragazzi di Playground Games al pubblico dell'Xbox & Bethesda Showcase, vi informiamo che l'espansione Hot Wheels di Forza Horizon 5 sarà disponibile dal 19 luglio su PC, Xbox One, Xbox Series X/S e, a sorpresa, come bonus gratuito per gli iscritti a Xbox Game Pass.