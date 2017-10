Horizon The Frozen Wilds: dettagli sul contesto narrativo e sul gameplay

Horizon: The Frozen Wilds uscirà su PlayStation 4 il 7 novembre. Recentemente, Guerrilla Games e Sony sono incappati in alcuni problemi legati al marchio di Frozen Wilds .

Spostando l'attenzione sul gameplay e sulle altre novità di gioco, invece, McCaw assicura innanzitutto l'arrivo di di nuove abilità che sapranno garantire un tipo di interazione diversa con i robot. Per quanto concerne le armi, inoltre, alcuni già note verranno modificate ed aggiornate, mentre altre saranno completamente inedite. Riguardo al livello di difficoltà, infine, viene consigliato di affrontare la nuova avventura durante le fasi medio-avanzate della campagna del gioco principale.

"Ciò che vedremo in questo DLC è un'area di confine coabitata dai Carja e dai Banuk; è un territorio contestato, molto pericoloso. Ci sono stati molti scontri tra le due tribù, e i Banuk hanno principalmente occupato l'area. Scrivendo The Frozen Wilds abbiamo voluto realizzare tutto ciò che abbiamo fatto nel gioco base. Abbiamo voluto creare una nuova area, una nuova cultura, ma abbiamo voluto anche che Aloy potesse creare nuovi rapporti e che la trama facesse ciò che tante altre quest hanno già fatto".

