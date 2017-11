Horizon The Frozen Wilds: nuova patch disponibile per il download

ha da poco pubblicato la patch 1.43 di, la prima e unica espansione dell'action-RPG open world disponibile su PlayStation 4.

Si tratta di un aggiornamento minore, che va a correggere alcune piccole imperfezioni e bug di progressione che affliggevano la precedente versione del gioco e che impedivano, ad esempio, all'I.A. di comportarsi in maniera corretta in determinati contesti. Per consultare tutti i dettagli, vi rimandiamo a questo collegamento.

Horizon: The Frozen Wilds è disponibile ora per PlayStation 4. Su Everyeye.it trovate la recensione dell'espansione, mentre seguendo questo indirizzo potete trovare alcuni utili consigli per sconfiggere i nuovi nemici del DLC.