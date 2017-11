Horizon: The Frozen Wilds, il nuovo dietro le quinte ci parla della tribù Banuk

Ormai ci separano solo pochi giorni dalla pubblicazione di, il primo e unico DLC di, e i ragazzi dicontinuano a stuzzicarci pubblicando nuovo materiale video.

Dopo il trailer di presentazione del temibile Schorcer, il nuovo nemico capace di sputare fuoco dalla bocca e mettere in seria difficoltà Aloy, è apparso oggi in rete un inedito video dietro le quinte. Nel filmato, lungo oltre 4 minuti, gli sviluppatori ci parlano della tribù Banuk.

Già presenti nell'avventura principale, i Banuk rivestiranno un ruolo di primo piano nell'espansione. Per l'occasione sono intervenuti lo Studio Art Director Jan-Bart van Beek, il Narrative Director John Gonzalez, il Lead Concept Artist Roland IJzermans e il Lead Writer Ben McCaw, che hanno discusso dei dettagli che rendono i Banuk così unici. Vengono mostrate alcune fasi della realizzazione dei membri della tribù, gli abiti che indossano e vengono illustrati i motivi che spingono gli abitanti di The Cut (la nuova location innevata del DLC) ad essere nomadi.

Horizon: Zero Dawn è uscito esclusivamente su PlayStation 4 a marzo di quest'anno, mentre The Frozen Wilds sarà disponibile al download a partire dal 7 novembre 2017. Secondo un report, l'espansione sarà in grado di garantire almeno 15 ore di gameplay. Non male, vero?