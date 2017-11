Horizon The Frozen Wilds: i primi voti della stampa internazionale sono positivi

sarà disponibile sua partire da domani, ma già da oggi possiamo dare un'occhiata ai primi voti assegnati dalla stampa internazionale. Il DLC dista ricevendo un'accoglienza abbastanza positiva.

Il voto più alto rimane il perfect score di PlayStation LifeStyle (100/100), seguito dai 90/100 di Stevivor, GamePro Germany e CGM Magazine e dall'88/100 di IGN. Dopo troviamo una sfilza di 80/100 assegnati da testate come GamingTrend, XGN, PlayStation Universe, GamesRadar, Hardcore Gamer, Polygon, GameSpot e Push Square. A chiudere la lista attuale ci pensano il 75/100 di Destructoid e il 70/100 di Gameblog.fr, al momento il voto più basso.

Nel momento in cui riportiamo la notizia, Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds ha accumulato un punteggio Metascore pari a 82/100 con 19 recensioni. Se invece volete conoscere il nostro parere, vi ricordiamo che Everyeye.it ha assegnato una valutazione di 80/100 (ecco la Video Recensione).