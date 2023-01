Horizon Forbidden West Multiplayer: trapelano in rete video e immagini dello spin-off

Guerrilla Games non ha mai nascosto la sua volontà di portare avanti la serie Horizon. Se da un lato sappiamo per certo che la storia di Aloy proseguirà in Burning Shores, espansione di Forbidden Wes prevista per il prossimo mese di aprile, dall'altro siamo curiosi di scoprire dove porteranno i rumor che vogliono uno spin-off multiplayer di Horizon in via di sviluppo.

Il progetto multigiocatore non è ancora stato svelato ufficialmente da Sony e Guerrilla Games, tuttavia in queste ore sono emersi online un video gameplay, la concept art e una serie di immagini che sembrano ritrarlo. Stando alla persona che li ha diffusi, i materiali sarebbero tratti da un build piuttosto vecchia risalente all'estate del 2020, dunque tutto fuorché indicativa della qualità finale del prodotto. I contenuti trapelati mostrano uno stile grafico meno realistico e più vicino a quello cartoon di giochi come Fortnite, tuttavia è possibile che i modelli siano provvisori e che in questi due anni e mezzo di sviluppo siano stati rimpiazzati da quelli che i fan della serie ben conoscono.

Trattandosi di un leak, il video e le immagini potrebbero essere rimossi dal web da un momento all'altro per volere dei rispettivi proprietari. Ricordiamo che Guerrilla Games non ha mai confermato in maniera esplicita di essere al lavoro su uno spin-off multigiocatore, anche se gli annunci di lavoro che ha pubblicato negli ultimi anni parlano in sua vece: nelle richieste formulate dalla compagnia olandese è stato più volte fatto riferimento ad un gioco open-world multiplayer, con più personaggi giocabili dotati di abilità uniche, al quale non dovrebbero mancare neppure degli elementi di tipo narrativo. A meno che non siano stati creati ad-hoc da qualche burlone (improbabile, vista la loro complessità), i materiali trapelati in rete non fanno altro che rinforzare la teoria che vuole Guerrilla Games al lavoro su uno spin-off multiplayer di Horizon.

In attesa di scoprire maggiori dettagli, vi ricordiamo che il prossimo appuntamento con Aloy è fissato per il 19 aprile 2023, giorno in cui uscirà - solamente su PS5 - l'espansione di Horizon Forbidden West Burning Shores.