Horizon tra VR, DLC, multiplayer, serie TV, remaster e sequel: un mondo in espansione

Sony sembra voler puntare forte su Horizon e in questo momento sono tanti i progetti annunciati e rumoreggiati che coinvolgono il franchise di Guerrilla Games, punta di diamante della lineup software PlayStation insieme a God of War, The Last of Us, Uncharted, Gran Turismo ed i giochi Marvel/Insomniac. Ma cosa possiamo aspettarci dal futuro di Horizon? Facciamo chiarezza.

Partiamo dalle certezze, ovvero Horizon Call of the Mountain per PlayStation VR2, annunciato a inizio anno, il gioco dovrebbe vedere la luce nel 2023 accompagnando il lancio sul mercato del nuovo visore Sony. Altra certezza è la serie TV di Horizon prodotta da Netflix e Sony, probabilmente intitolata Horizon 2074, al momento sappiamo solamente che Steve Blackman (The Umbrella Academy) sarà lo showrunner della serie basata sull'universo ideato da Guerrilla Games.



Per quanto riguarda invece rumor e leak, iniziamo parlando del primo DLC di Horizon Forbidden West, in questi giorni l'attore di Sylens ha fatto sapere di essere tornato in studio per effettuare il motion capture di nuove sessioni di un gioco non ancora annunciato... probabilmente proprio l'espansione di Horizon Forbiddn West. Il Tweet dell'attore è stato rimosso e dunque per ora non c'è modo di saperne di più.



Si continua con il rumor su Horizon Zero Dawn Remaster, a quanto pare Guerrilla e Sony starebbero lavorando ad una riedizione del gioco da pubblicare su PlayStation 5, esattamente come avvenuto recentemente per The Last of Us Parte 1. Non solo, perché ci sarebbero anche uno spin-off multiplayer online di Horizon in sviluppo (PlayStation 5 e PC) che vedrebbe i giocatori impegnati in battaglie con le bestie robot, in stile Monster Hunter.



Infine lo studio ha fatto sapere di avere già in mente piani ben precisi per continuare la serie Horizon, non si è parlato specificatamente di Horizon 3 ma del resto chi ha giocato a Horizon Forbidden West sa bene che un sequel è altamente probabile, e ci fermiamo qui per evitare spoiler.