Horizon X Fall Guys? Teaser per la partnership al PS Showcase: spunta l'avvistamento!

Dopo la collaborazione che ha portato una skin di Ratchet & Clank: Rift Apart in Fall Guys, il coloratissimo battle royale di MediaTonic potrebbe essere pronto a presentare una nuova collaborazione con il mondo Sony.

Esordito tra le fila del catalogo di giochi gratis con PlayStation Plus, Fall Guys: Ultimate Knockout potrebbe infatti presto accogliere anche una skin dedicata ad Aloy. I sospetti nascono da un peculiare avvistamento realizzato durante l'ultimo PlayStation Showcase, che ha ospitato la trasmissione di uno spot PS5 piuttosto particolare. Tra i numerosi Easter Egg parte del video a tema PlayStation 5, ha trovato spazio anche l'immagine che potete visionare in calce a questa news.

Nascosto in un angolo dell'inquadratura, un poster propone nello specifico un crossover tra Fall Guys: Ultimate Knockout e Horizon: Forbidden West. Uno dei buffi omini protagonisti del battle royale si mostra infatti in azione mentre indossa un costume dedicato proprio ad Aloy. Una circostanza peculiare, con l'avvistamento del teaser che ha portato a ipotizzare un imminente collaborazione tra Guerrilla Games e MediaTonic.



Del resto, non si tratterebbe certo della prima partnership a tema Horizon attivata da Sony. Nel corso degli ultimi anni, infatti, Aloy ha trovato spazio - tra gli altri - in Death Stranding, Monster Hunter: World, Fortnite: Battaglia Reale e, proprio di recente, Genshin Impact.