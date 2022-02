Horizon X LEGO: aspettando Forbidden West, arriva il set del Collolungo!

Le prime indiscrezioni legate all'imminente annuncio di un set LEGO ispirato ad Horizon: Forbidden West erano emerse in rete durante il periodo natalizio. Ebbene, ora sembra proprio essere arrivata la conferma definitiva.

Dalle pagine di VGC, trapelano infatti le prime immagini di uno scenografico Collolungo LEGO, pronto a fare sfoggio di sé accanto alle postazioni da gioco degli appassionati. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, il set di mattoncini danesi dovrebbe includere la colossale creatura meccanica, ma anche una piccola mini-figure di Aloy. Complessivamente, il processo di costruzione del Collolungo dovrebbe richiedere l'impiego di 1.222 mattoncini.

Per il momento, dai canali ufficiali LEGO tutto tace, ma VGC si spinge oltre, indicando il modello - identificato dal codice prodotto 76989 - come in arrivo nel corso del maggio di quest'anno. Il set LEGO del Collolungo, si conclude, dovrebbe essere proposto al pubblico al prezzo di 79,99 dollari. Al momento, le immagini diffuse da VGC non consentono di desumere ulteriori dettagli sulle dimensioni della costruzione, ma appare verosimile che un annuncio ufficiale possa giungere dal colosso danese ormai nel giro di poco tempo.



In attesa di ulteriori informazioni sul fronte LEGO, vi ricordiamo che il nostro Giuseppe Arace ha già firmato la sua recensione di Horizon: Forbidden West, in arrivo su PlayStation 4 e PlayStation 5 il prossimo 18 febbraio 2022.